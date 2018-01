Slachtoffers botsing met vrachtwagen komen uit Polen

INGEN - De twee slachtoffers van het ongeluk tussen een vrachtwagen en een personenauto bij Ingen zijn afkomstig uit Polen. Dat meldt de politie zaterdag. De bestuurder van de auto kwam om het leven. De Poolse vrouw raakte bij de klap zwaargewond.

De frontale botsing op de provincialeweg N320 gebeurde vrijdag omstreeks 18.45 uur. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar is volgens de politie 'hevig ontdaan'. De trucker heeft op het politiebureau een verklaring afgelegd.

De vrouw ligt in kritieke toestand in het Radboudumc in Nijmegen.

Zie ook: Dode en zwaargewonde bij frontale botsing op N320