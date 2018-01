Thomas Bruns: mooier en beter voetbal snel onder de knie krijgen bij Vitesse

Thomas Bruns kent de discussies en weet dat het publiek van Vitesse mort en klaagt. In thuiswedstrijden wordt amper gewonnen en is het spel vaak slordig, afwachtend en saai. 'Ik snap dat mensen het er over hebben. We hebben de mensen niet vermaakt dit seizoen. We hebben thuis ook niet veel punten gehaald. Dat moeten we snel beter gaan doen allebei.'

Lange bal schieten

De middenvelder, door de blessure van Foor dinsdag weer terug in de basis tegen Sparta, benadrukt dat het in sport om winnen gaat. 'Dat ten eerste. Of het nu mooi of lelijk is. Met drie punten is iedereen tevreden. Hoewel, in Nederland wordt verwacht dat je ook aantrekkelijk voetbal speelt. Ja, dat is wel typisch iets voor bij ons denk ik. In Engeland en Duitsland wordt vaak ook geen mooi voetbal gespeeld. Schieten ze snel de lange bal en hopen ze dat hij voorin een keer goed valt. Als het dan 1-0 wordt, is iedereen blij', aldus Bruns.

Onder de knie krijgen

Vitesse staat voor een inhaalrace in de eredivisie. De start van 2018 werd met gemengde gevoelens begroet. Een overwinning bij Sparta, maar zonder dominant en goed voetbal. 'Het was niet best', vond ook Bruns. 'We hebben wel het team om meer vermaak te bieden en dat moet zeker thuis beter. Dat moeten we dus snel onder de knie krijgen.'

Mason Mount als schaduwspits in balbezit is een belangrijke factor voor een goed draaiend Vitesse. 'Hij speelt als 'nummer tien' met de punt naar voren. Serero en ik moeten bijsluiten en de ballen aanvoeren naar de voorste linie. Vanuit daar moeten meer voorzitten komen waardoor we kansen krijgen.'