Jarige burgemeester verrast met een echte Jamal Foto: Facebook/Gemeente Oldebroek

OLDEBROEK - 'Ik had al gehoord dat hij ontzettend goed kan schilderen, maar dit is echt verbluffend.' Burgemeester van Oldebroek Adriaan Hoogendoorn werd vrijdag, een dag voor zijn zestigste verjaardag, verrast door een cadeau van de Syrische vluchteling Jamal Ajan El Hadid. 'Hij had een schilderij van mij gemaakt', zegt Hoogendoorn. 'En wat voor een. Schitterend gewoon.'

Beiden hadden elkaar, sinds El Hadid in de gemeente woont, een paar keer ontmoet. Hoogendoorn: 'Dat Jamal zo goed kan schilderen, dat wist ik niet. Dat hoorde ik van een medewerker.' Toen El Hadid onlangs vroeg of hij iets aan Hoogendoorn mocht schenken voor diens verjaardag, stond de burgemeester even met de mond vol tanden. 'Hoe weet je dat ik binnenkort jarig ben?, vroeg ik. Via Facebook, zei hij.' Maar waar hangt het schilderij straks? Het schilderij plaatst Hoogendoorn wel voor een dilemma. 'Mijn vrouw wil het graag in huis aan de muur, maar collega's vinden het gemeentehuis ook een prima plek. Ach, daar komen we wel uit.' Op de dag dat hij werd verrast door El Hadid en zijn vrouw Ayda meldde Hoogendoorn op Twitter dat hij voor de achtste keer opa is geworden; Saar is de naam. 'Ik ben blij dat ze vrijdag is geboren en niet op mijn verjaardag', zegt de eerste burger. 'Voor zo'n meisje is het straks niet leuk dat ze op haar verjaardag met haar opa gefeliciteerd wordt.' Hoogendoorn viert zijn zestigste verjaardag vandaag met familie en vrienden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl