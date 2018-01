Jongen (14) mishandelt fietser met stroomstootwapen

WEURT - Een jongen van 14 uit Nijmegen is vrijdagavond opgepakt. De tiener wordt verdacht van mishandeling dan wel een poging tot straatroof van een 22-jarige Nijmegenaar. Bij de arrestatie van de jongen vonden agenten een stroomstootwapen.

De 22-jarige man fietste die avond rond 22.45 uur vanuit Beuningen naar Nijmegen. Op de Nieuwe Pieckelaan in Weurt haalde hij twee personen in. Verderop op de Jonkerstraat voelde de fietser opeens pijn in zijn rug en hoorde hij geknetter.

Daarna werd hij belaagd; het slachtoffer verweerde zich en begon hard te schreeuwen. Daarop kozen de twee belagers het hazenpad. Het slachtoffer ging achter de twee aan en waarschuwde ondertussen de politie.

Agenten hielden korte tijd later op basis van het doorgekregen signalement de 14-jarige jongen aan. Hij had een stroomstootwapen bij zich. De tweede belager is spoorloos.

De politie zoekt getuigen van het voorval. Zij kunnen 0900-8844 bellen. Anoniem reageren kan door te bellen naar 0800-7000.