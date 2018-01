Deel dit artikel:











Gesink tevreden na bergrit in Australië: 'Zeker als je weet waar ik vandaan kom' Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Robert Gesink uit Varsseveld is in de bergetappe in de Tour Down Under als achtste geëindigd. Richie Porte won de etappe in Australië.

De Varssevelder was na afloop tevreden. 'Het was van mij gewoon een hele goede dag, alles kwam aan op de laatste klim. Die heb ik gewoon goed gereden. Zeker als je weet waar ik vandaan kom, dan sta je er gewoon weer tussen en dat is hartstikke prima.' Gesink stond zes maanden aan de kant na zijn zware val in de Tour de France. Hij brak toen een rugwervel en moest maandenlang een korset dragen. In Australië maakt hij zijn rentree, en Gesink staat na vijf etappes achtste. Daryl Impey draagt de leiderstrui, die nam hij over van wereldkampioen Peter Sagan. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de laatste etappe verreden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl