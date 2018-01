Uitgevallen Ten Brinke in Dakar Rally: 'Shit happens'

CÓRDOBA - In het eerste deel van de voorlaatste etappe lagen hij en zijn navigator, de Fransman Michel Perin, nog op koers voor een podiumplaats in de eindrangschikking van de Dakar Rally. Niet veel later was het einde oefening voor coureur Bernhard ten Brinke uit Zeddam.

'Bij een snelheid van 190 kilometer per uur hoorden we een harde knal. De motor begaf het en we wisten meteen dat het niet te repareren was', blikt Ten Brinke terug. 'Ja, dan ben je natuurlijk even heel erg teleurgesteld en zit je met z’n tweeën te balen.'

Niet lang na de teleurstelling was de Zeddammer berustend. 'Ik sta nuchter in dit soort zaken. Als je meedoet aan de zwaarste rally ter wereld - en dat was de Dakar dit jaar absoluut - dan weet je dat dit soort dingen kunnen gebeuren.'

Een dag voor de finish liggen we er uit. Dat is zuur Bernhard ten Brinke

De Achterhoeker denkt al weer aan de volgende editie van Dakar: 'Een dag voor de finish liggen we er uit. Dat is zuur. We hebben laten zien waartoe we in staat zijn. Tot vandaag ging alles goed. Het is niet anders. Shit happens. Op naar volgend jaar.'

Historische winst

Ten Brinke debuteerde in Zuid-Amerika als fabrieksrijder voor Toyota. Totdat hij en Perin uitvielen waren ze steeds in de top-tien gefinisht, waarvan twee keer als tweede en met als hoogtepunt de winst in de elfde etappe.

De Zeddammer schreef daarmee geschiedenis. Nooit eerder presteerde een Nederlander het in de Dakar Rally een etappe bij de auto's te winnen.

Het duo Ten Brinke/Perin stond vierde in het klassement. En toen viel het doek. Daarmee blijft 2015 het succesvolste jaar van Ten Brinke in 'Dakar'. Hij werd toen zevende in het eindklassement.

