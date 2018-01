Tachtig man proberen losgebroken ossen te vangen

WOLFHEZE - Zaterdagochtend gaan zo'n tachtig man in natuurgebied Reijerscamp bij Wolfheze proberen om drie loslopende ossen te vangen. De blaarkoppen zijn rond de jaarwisseling losgebroken van een nabij gelegen boerderij.

Eigenaar Jan Wieringa heeft de hulp ingeroepen van dorpsgenoten. 'Zelf krijg ik het niet voor elkaar om de dieren te vangen. Vandaar dat ik een oproep heb verspreid. We hoopten in eerste instantie op zo'n honderd man, maar uiteindelijk zullen er ongeveer tachtig mensen komen om de dieren te vangen.' Wieringa hoopt dat het lukt om de dieren in te sluiten.

Hij benadrukt dat het niet gevaarlijk wordt, maar het is niet de bedoeling dat er kinderen en honden mee komen: 'We willen met volwassenen in één lijn door het bos lopen, waardoor we ze kunnen vinden. Op die manier kunnen we de dieren terug drijven naar hun gebied.'

Van streek door vuurwerk

Volgens Wieringa zijn de dieren van streek geraakt nadat ze rond de jaarwisseling zijn geschrokken van vuurwerk. 'We hebben zo'n veertig ossen, drie daarvan waren niet te houden en zijn uitgebroken. We vrezen dat ze getraumatiseerd zijn door het lawaai.' Het is volgens Wieringa belangrijk dat de ossen gevangen worden, ook omdat er een spoorweg in de buurt ligt.