Politie zoekt vrouw die bijna werd aangereden door vluchtende automobilist

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen is op zoek naar een vrouw die vrijdagmiddag bijna werd aangereden door een vluchtende automobilist.

Even daarvoor zette de politie de achtervolging in, omdat de bestuurder een stopteken negeerde. In de wijk Tolhuis kwam het bijna tot een aanrijding tussen de vrouw met kinderen en de vluchtende automobilist.

Daarna ramde de politie de auto om erger te voorkomen. De bestuurder ging er daarna te voet vandoor.

