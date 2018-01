Deel dit artikel:











Beschonken bestuurder trapt gaspedaal in Foto: Google Maps

NIJMEGEN - Een bestuurder is in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn rijbewijs kwijt geraakt nadat hij met 137 kilometer per uur over de Waalbrug reed, waar 50 kilometer per uur is toegestaan. Ook reed de bestuurder door rood.

De bestuurder bleek ook nog eens teveel gedronken te hebben, maar weigerde een ademanalyse op het bureau. Het rijbewijs is afgepakt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl