Paar uur na vrijlating weer terug in de cel

NIJMEGEN - De politie heeft een man in Nijmegen een paar uur na zijn vrijlating opnieuw opgepakt vanwege drugs.

Agenten hielden de man staande vanwege een agressieve rijstijl. Toen ze het kenteken door het systeem haalde, ontdekte ze dat de man een paar uur daarvoor was vrijgelaten nadat hij drugs in zijn bezit had.

Daarop besloot de politie het voertuig van de man te controleren en vonden ze opnieuw drugs.