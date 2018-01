Deel dit artikel:











Twintigtal bewoners geëvacueerd na brand in appartement Nijkerk

NIJKERK - Veel rook bij een brand in een appartementencomplex in Nijkerk. Er is niemand gewond geraakt. De bewoners zijn in een naastgelegen appartementencomplex opgevangen.

De brand lijkt te zijn ontstaan in een meterkast. Bewoners zijn wakker geworden en hebben de brandweer gealarmeerd. Er waren tussen de twintig en dertig bewoners aanwezig. Zij zijn door de brandweer ondergebracht in de gezamenlijke ruimte van het appartmentencomplex verderop in de straat. De brandweer ventileert de 16 appartementen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl