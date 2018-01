NEC-trainer Lijnders blij met reactie elftal na de 2-0

ALMERE - Trainer Pepijn Lijnders was positief over zijn elftal ondanks de 3-2 nederlaag van NEC in Almere.

"De eerste twintig minuten zijn goed. We creëren niet veel, maar hebben wel grip op de wedstrijd. We staan oké, maar dan na de 1-0 missen we een beetje organisatie en daar komt ook de 2-0 door. Maar wat ik positief wil meenemen is onze reactie de tweede helft. We verdienen absoluut een punt hier. Dan spelen we sneller onze voorhoedespelers in, die meer bewegen en beter bewegen. En daardoor creëren we goede kansen."

Na de nederlaag is Oss komt dit hard aan. "De resultaten van de andere ploegen vallen mee, dus staan we maar op één punt achter. Je hoopt stappen te kunnen maken op de ranglijst. Maar we komen nu de tweede helft echt terug in de wedstrijd, wat gewoon knap is. Maar die fouten moeten we snel afleren. We zitten goed in de wedstrijd en geven dan twee momenten weg. Nu krijgen we een normale week om goed alles door te nemen en ons voor te bereiden. Je speelt om te promoveren, van wedstrijd tot wedstrijd."