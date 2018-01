D66: Arnhem moet statiegeld op blikjes en flesjes steunen

ARNHEM - Minder zwerfafval en meer hergebruik van afval. Met dat doel dient D66-raadslid Yvonne van Hamersveld op maandag 29 januari de motie ‘Statiegeldalliantie’ in. 'Statiegeld op blikjes en kleine flessen kan enorm helpen', stelt Van Hamersveld. 'Als ook Arnhem zich aansluit bij de Statiegeldalliantie vergroot dat de druk op Den Haag om dit landelijk te regelen.'

Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen, verwacht Van Hamersveld. 'Daarom moet in Nederland en België statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes worden ingevoerd.'



In Duitsland hebben ze goede ervaringen met statiegeld op blikjes en kleine flessen. Naast de Consumentenbond en de Plastic Soup Foundation zijn al vele gemeenten partner van deze statiegeldalliantie.



D66 noemt Utrecht, Amsterdam, Maastricht, Leiden, Haarlem, Enschede, Apeldoorn en Zwolle. 'Wat D66 betreft hoort ook Arnhem thuis in dit rijtje', constateert Van Hamersveld. 'En het zou me verbazen als de Arnhemse raad het daar niet in grote meerderheid mee eens is.'