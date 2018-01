Youssef El Jebli: 'Ongelooflijk, we speelden voor rust zo goed'

DOETINCHEM - Youssef El Jebli kon het amper geloven. 'Als wij voor rust één goal meer maken, stonden we hier met een blij gezicht.'

De Graafschap gaf tegen Jong PSV een zekere 2-0 voorsprong weg. En dat was een hard gelag op De Vijverberg. 'We drukten ze helemaal achteruit. Ik vond ons fantastisch spelen. Ja, die 2-0 van mij ging er zeker lekker in, maar nu heb ik daar helemaal niets aan. Bij die 2-3 stortten we helemaal in elkaar op het veld. Het is ongelooflijk.'

El Jebli, één van de beste spelers bij De Graafschap, vertelde dat de nederlaag vorige week bij Cambuur aanleiding was voor kritische gesprekken. Er was irritatie in de ploeg geslopen. 'We hebben elkaar duidelijk de waarheid gezegd afgelopen week en goed gepraat. En dan komen we direct met 2-0 voor. Iedereen knokte ook. Het spel was echt goed.'

Toch ging het mis. 'Maar wij moeten in die tweede helft onder Jong PSV uit kunnen voetballen. Na die 2-2 zeg je tegen elkaar kop omhoog. We hebben nog kansen gehad, maar Eloy Room keepte goed. Ja, dat is ervaring. Hij heeft bij Vitesse veel wedstrijden gespeeld. Dan gaat hij een beetje tijdrekken, dat is slim. Gelijk heeft hij. Zij kregen weer hoop en dan valt ie nog in blessuretijd.'

'We hadden voor rust gewoon één of twee goals meer moeten maken. Dan hadden we hier nu met een blij gezicht gestaan', wist El Jebli.