Spits Braken vond NEC te slap voor rust

ALMERE - Aan Sven Braken lag het niet dat NEC verloor in Almere. Hij maakte twee geweldige doelpunten, maar desondanks werd het 3-2.

"Nu maak ik die goals, maar dat is niet wat vandaag telt. Ik baal echt enorm van dit verlies en dan ook nog tegen mijn oude team. Dat is misschien extra zuur."

"De eerste was denk ik te slap in de duels. Almere deed dat wel, die klappen erop. In de tweede helft doen we dat wel en gaat het al een stukje beter. We maken 2-1, maar dan meteen 3-1. Na de 3-2 had ik het gevoel dat we nog voor de gelijkmaker gingen of voor de winst. Fortuna is in ieder geval niet uitgelopen, dat is ook wel belangrijk."

Braken gelooft nog wel in een goede afloop van dit seizoen met een kampioenschap. "Ja, natuurlijk. Wat is het? Eén punt? Natuurlijk. Vrijdag in eigen huis moeten we ons opladen. Dan hoop ik dat het publiek weer achter ons gaat staan."