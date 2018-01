Henk de Jong: geweldige leermomenten voor Myenty Abena

Henk de Jong nam zijn rechtsback in bescherming. 'Hele leerzame momenten voor hem. Dat gaat hem ook niet weer gebeuren. We gaan met hem aan de slag. We gaan de beelden terugkijken. Een geweldige jongeman, maar je moet wel reëel zijn in het voetbal. Hij was bij alle tegengoals betrokken.'

Niet belonen

De Graafschap flitste aanvankelijk, scoorde twee keer en verzuimde via Van Mieghem de 3-0 te maken. Even later maakte Jong PSV 2-1. 'We belonen ons dan niet. Dat is jammer want we hebben de kansen gehad. We laten het vanavond liggen in de eerste helft. Bij de 2-1 konden we de druk er niet op houden.'

In de tweede helft noemde De Jong het uitvallen van Driver één van de redenen voor de terugval bij De Graafschap. 'Hij moest er al vlot uit en was net weer fris terug. Het werd gelijkwaardiger. Maar de goals vallen uit het niets. Ook de 2-2 waar de penalty uit voortkomt is een leermoment voor Abena. Er is namelijk gewoon rugdekking.'

Pijnlijk

Het werd daarna nog dramatischer voor De Graafschap. 'Ook na de 2-2 kwamen er weer kansen. Van Mieghem, Olijve. Maar dan krijgen we alsnog de deksel op de neus. Zo is het een vervelende avond. Dit doet pijn. Zeker ook voor de jongens vind ik dit erg, want ze hebben er echt alles aan gedaan. Daar kan ik niemand iets in kwalijk nemen. Ik heb een heel ander team gezien dan vorige week.

Grote talenten bij Jong PSV

'Ja, met 2-2 had ik kunnen leven. Je moet niet vergeten dat er bij PSV gewoon hele grote talenten rondlopen. Die Gakpo is een hele goede speler. Dus ik ben niet zo negatief als sommige mensen die ik hoor. We zitten in de hoek waar de klappen vallen. Maar er zijn ook altijd weer goede dingen die ik vanavond dus ook heb gezien.', besluit De Jong.