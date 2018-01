Deel dit artikel:











Dakar-sprookje etappewinnaar Ten Brinke voorbij Ten Brinke tijdens zijn laatste etappe - Foto: EPA

SAN JUAN - Het sprookje van Bernhard ten Brinke in de Dakar Rally is voorbij. De Achterhoekse coureur moest vrijdagavond (Nederlandse tijd) in Argentinië opgeven door motorproblemen.

Ten Brinke werd woensdag de eerste Nederlander in de 40-jarige historie van de woestijnrally die bij de auto's een etappe won. Vrijdag was hij opnieuw op weg naar succes. Tot aan de neutralisatie was hij de leider in de etappe, maar na 570 kilometer ontstond er een probleem met zijn Toyota. Na drie kwartier sleutelen besloot Ten Brinke de handdoek in de ring te gooien. Ten Brinke strandt met de haven in zicht, want zaterdag wordt de laatste etappe van de loodzware rally verreden. De wedstrijd begon op 6 januari in Lima, de hoofdstad van Peru. Zie ook: Ten Brinke dolblij na etappewinst Dakar Rally: We hebben geknokt

