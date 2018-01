TERSCHUUR - Bij een ongeluk met drie voertuigen op de A1 ter hoogte van Terschuur is vrijdagavond een persoon gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde iets voor 20.00 uur in de richting van Barneveld. Een bestelwagen botste achterop twee personenauto's. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend.

Achter het ongeluk ontstond een paar kilometer file.