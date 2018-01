Dries van Agt rookte joint toch niet: 'Hij ligt nu thuis'

NIJMEGEN - Voormalig minister-president Dries van Agt uit Nijmegen heeft toch geen joint gerookt.

Van Agt zou woensdagavond de joint gerookt hebben toen hij de Koos Zwart Award uitgereikt kreeg, een prijs voor iemand die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor legalisering en normalisering van cannabis.

Op Twitter verscheen een foto van de oud-premier met een stickie in zijn mond.

Maar nu laat de 86-jarige Van Agt aan Omroep Gelderland weten dat hij de drugs niet heeft gerookt. 'Ik wilde het altijd nog wel eens doen, maar uiteindelijk was er geen vuur en was het te druk. Het is er niet meer van gekomen.'

Daarom is de joint nu mee naar huis gegaan, vertelt Van Agt. 'En daar ligt hij nog altijd.'

