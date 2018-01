Deel dit artikel:











Bestuurder rijdt door na aanrijden fietser

ERMELO - Op de Horsterweg in Ermelo is vrijdagmorgen een fietser aangereden door een busje. De bestuurder van het busje is doorgereden.

Dat schrijft de politie van Ermelo op Facebook. Het busje had een aangekoppelde grijze keet met op de achterkant een rode streep. De fietser raakte bij het ongeluk gewond. De politie roept getuigen op zich te melden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl