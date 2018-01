Dode en zwaargewonde bij frontale botsing op N320

INGEN - Bij een frontale botsing op de N320 bij Ingen (gemeente Buren) is vanavond iemand om het leven gekomen. Ook is een persoon zwaargewond geraakt.

Bij het ongeluk waren in ieder geval een vrachtwagen en auto betrokken. De dode en de zwaargewonde zaten bij elkaar in de auto. De overleden persoon is inmiddels uit de auto gehaald. Het zou gaan om een man.

De traumahelikopter werd opgeroepen voor assistentie. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.