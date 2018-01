Enorme deceptie op Vijverberg; Jong PSV wint met 3-2 van De Graafschap

door verslaggever Richard van der Made

EINDSTAND 2-3

De Graafschap verliest. Een blamage.

90+1: ongelooflijk maar waar! Jong PSV buigt de achterstand om van 2-0 naar 2-3. Gakpo scoort. Het stadion valt helemaal stil. Weer lijkt Abena in de fout te gaan.

87e: Eloy Room is aan het tijdrekken en krijgt geel. De Graafschap drukt met opportunistisch spel, maar het lijkt uit te draaien op slechts een punt.

85e: weer De Graafschap! Nu een schot van invaller Delano Burgzorg die van links naar binnen trekt. En weer staat Room uitstekend.

84e: enorme kans voor Olijve op de 3-2, maar spectaculair gekeept door Room die zijn klasse laat zien.

80e: penalty Jong PSV. Overtreding is van Abena op Gakpo. Dante Rigo stuurt Bednarek verkeerde kant op. Het is 2-2 op De Vijverberg.

79e: beste kans 2e helft. Van Mieghem (foto boven) rand strafschopgebied. Tussen twee tegenstanders schieten, maar Room redt.

Nog een klein kwartier. Gaat De Graafschap de volle buit weer eens binnenhalen vanavond op de koude Vijverberg? Het is spannend met 2-1.

72e: Youssef El Jebli komt even op adem. De Jong geeft nog wat advies. El Jebli hoort bij de betere spelers vanavond. De Graafschap levert veel strijd, maar na rust komt het er lastig doorheen.

69e: Ars naar de dug-out, Serrarens komt er bij. De routinier was een paar keer dicht bij een goal.

Jong PSV is na rust sterker dan voor rust. Maar De Graafschap is zelf ook minder.

60e: toch weer ruim 8 duizend toeschouwers op De Vijverberg. Een prachtig aantal voor in de Jupiler League

Actie van Abena, de onvermoeibare en fysiek sterke rechtsback (foto De Graafschap)

60e: De Graafschap dwingt nog te weinig af na rust. Spannend dus, want slechts 2-1

50e: Andrew Driver raakt geblesseerd aan zijn knie en kan niet verder nadat hij een tijdje in de hoek heeft gelegen. Hij wordt vervangen door Robert Klaasen.

46e: Eloy Room moet het ontgelden vanaf de Spinnenkop met liederen. Hij was namelijk een speler van Vitesse...

prikken en vooral gaten dichten in de pauze

45e: het is rust in Doetinchem. De Graafschap had na het flitsende begin wel verder mogen uitlopen, maar het domineert op alle fronten tegen de talenten van PSV.

41e: opnieuw El Jebli met een heerlijk schot, nu stijlvol uit de kruising getikt door Room.

37e: Abena raakte geblesseerd bij een duel in de lucht, moest verzorgd worden en krijgt ander tenue maar de rechtsback kan nu weer verder.

30e: lekker schot van El Jebli waar Room alle moeite mee heeft. Niet voor het eerst dat Room niet klemvast is.

20e: Ars met de kans op een derde goal voor De Graafschap. Weggestoken door Van Mieghem, maar Eloy Room ligt in de weg.

17e: het gaat snel vanavond. Alle ruimte voor Jong PSV nu. Via Cody Gakpo is het 2-1. Een simpele goal voor de Eindhovenaren.

15e: Nu is het Jong PSV. Piroe moet scoren, maar uitstekend werk van Nieuwpoort die een goal verhinderd.

15e: Van Mieghem (nr 11, foto onder) bijna voor de 3-0 na goed werk van El Jebli. Open huis achterin bij Jong PSV. De topscorer wijkt te ver uit naar de hoek, waardoor de bal nog net voor de doellijn wordt weggewerkt door verdediger Teze.

13e: En het is 2-0. Een goal van El Jebli die vorig jaar ook al scoorde tegen Jong PSV. Schitterend schot in de kruising! Na een kwartier twee goals. Laatste zege was op 1 december.

Henk de Jong geconcentreerd maar in zijn nopjes na een flitsende start.

5e: De Graafschap komt al op 1-0 tegen Jong PSV. Lars Nieuwpoort de centrale verdediger prikt van dichtbij binnen. Wat een begin!

20.00 uur: we gaan beginnen!

19.50 uur: Mark Diemers verlaat als laatste Superboer het veld, terwijl het stadion redelijk begint vol te lopen. Straks de opkomst..

19.40 uur: De warming-up met de reservespelers. Serrarens toucheert de bal. Helemaal links achterin Robert Klaasen die maar bitter weinig in actie komt dit seizoen.

19.30 uur: De 40e Stadsprins van Doetinchem is er ook bij. Voorbereidingen achter de schermen. Straks het veld op..

19.25 uur: Nog eens alle namen op een rijtje. De Graafschap dus met Driver en Van Diermen. Jong PSV met Nijmegenaar Eloy Room in de goal.

19.20 uur: de keepers komen altijd als eerste naar buiten. Filip Bednarek is (opnieuw) bezig aan een sterk seizoen bij de Superboeren.

19.15 uur: De Graafschap is na het verlies vorige week bij Cambuur gezakt naar de achtste plaats. De Achterhoekers wonnen pas zeven keer in inmiddels al 20 wedstrijden.

Doelstelling is de eerste ronde van de play-offs overslaan. Dan moet de ploeg van Henk de Jong vijfde worden. De vlaggen staan klaar om er een sfeervolle avond van te maken.

19.10 uur: Bart Straalman (foto onder en tijdens training) uit Winterswijk speelt niet. In het centrum achterin kiest trainer Henk de Jong voor Kevin van Diermen. Ook is er (weer) een basisplek voor Andrew Driver. Dat gaat ten koste van Fabian Serrarens die niet helemaal fit is maar wel op de bank zit.

19.05: Op De Vijverberg werd voor het laatst gewonnen van Jong AZ met 1-0. Dat was begin december. Het is kil, benieuwd hoeveel toeschouwers er zijn vanavond..

19.00 uur: Sjoerd Ars uit Didam staat bij De Graafschap in de punt van de aanval. Hij staat pas op 5 goals, maar speelde ook lang niet alles.

18.50 uur: Eloy Room (foto onder) keepte jarenlang voor Vitesse en komt uit Nijmegen. Tegenwoordig speelt hij zijn wedstrijden bij de beloften van Jong PSV. Vanavond is hij op De Vijverberg, voorlopig nog met koptelefoon..