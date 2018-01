Vier auto's op elkaar op A12 bij Duiven

DUIVEN - Op de A12 bij Duiven zijn vrijdagavond vier auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde terwijl er al een file stond.

Op de A12 stonden auto's al stil, maar op een stuk daar kort achter kon nog doorgereden worden. Toen de auto's daarvoor weer op de rem trapten, had één automobilist dat niet in de gaten en reed zo in op de file.

Er waren ongeveer acht inzittenden betrokken bij het ongeluk, maar niemand raakte gewond. Op de A12 stond om 19.00 uur nog altijd een file van 5 kilometer met meer dan een half uur vertraging.