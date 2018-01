Metselen suf? 'Nee, je bouwt iets voor de eeuwigheid'

Eén van de deelnemers is Alvin Broekhuizen. Hij is bijna klaar met zijn opleiding en is dan volleerd metselaar. Het enthousiasme voor het vak kreeg hij van zijn vader. 'Ik keek regelmatig met hem mee en het leek me leuk om dat zelf ook te doen. Metselaar is een mooi beroep, hopelijk draagt dit NK bij aan dat beeld.'

Er is een grote behoefte aan mensen in de bouw. Projecten stapelen zich op en door de vergrijzing is er een grote uitstroom van metselaars aanstaande. 'Het is zo'n mooi vak', vindt Piet Koppelaar van bouwopleidingsbedrijf ReVaBo Oosterbeek. 'Je bouwt iets voor de eeuwigheid. Iets wat heel lang blijft staan. Je maakt bijvoorbeeld een huis af.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder na de video)

'Gewoon goed salaris'

Maar ondanks het enthousiasme zoekt de branche nog steeds 20 tot 30 procent extra vakmensen. Ewald van Hal van KNB Baksteenindustrie begrijpt niet waarom de bouw niet meer mensen aantrekt. 'Een vakman krijgt gewoon een goed salaris, beter dan iemand op het kantoor.'

Het NK Metselen in Oosterbeek is een voorronde, de finale is in april in Leeuwarden. Dan maken de deelnemers een blijvend werkstuk naar ontwerp van TU Delft-studenten.