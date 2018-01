Deel dit artikel:











Wil (85) werd Nederlands kampioen tafeltennis: 'Alsof ik de Olympische Spelen won' Foto: Omroep Gelderland

RHEDEN - Of het een record is, is niet bekend. Maar feit is wel dat de 85-jarige Wil ten Bras uit Rheden vorig jaar een bijzondere prestatie neerzette. Hij werd Nederlands kampioen tafeltennis in de categorie 80+. Afgelopen zondag werd hij daarvoor in het zonnetje gezet door de gemeente Rheden.

'Ik ben er heel trots op. Het voelde alsof ik de Olympische Spelen had gewonnen', lacht Wil in het programma De Week van Gelderland. Voor Wil was het alweer zijn vierde nationale titel. 'Gelukkig heb ik de energie om op mijn 85ste nog Nederlands kampioen te worden.' Bekijk het interview (tekst gaat verder onder de video) De Rhedenaar was 45 jaar geleden één van de oprichters van tafeltennisvereniging Slagvaardig in zijn woonplaats. Hij is nu erelid van de vereniging en kreeg eerder al een Koninklijke onderscheiding. Op zijn 85-jarige leeftijd doet hij nog steeds veel voor de club. 'Het is een warme club waar ik me thuis voel. Ze zeggen daar ook altijd: Wil, je hoort hier thuis. En ik blijf lekker fit', zegt Wil, die in het verleden veel bekers won. Het werden er op een gegeven moment zelfs zo veel dat hij een groot aantal trofeeën besloot weg te geven. 'Een aantal personen ging schaatsen. Toen heb ik een doos gepakt met ruim honderd bekers erin. Ik zei dat iedereen die een rondje maakte een beker eruit mocht pakken. En dat deden ze. Of ik er spijt van heb? Nee, er zaten bekers in die zestig jaar oud waren.' Lloret de Mar Wil blijft ondanks zijn hoge leeftijd deelnemen aan toernooien. Zo gaat hij ook dit jaar naar het Spaanse Lloret de Mar, voor de 29ste keer. 'Zo lang ik het leuk vind, blijf ik tafeltennissen', besluit hij.