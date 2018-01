Parkietenkweker emotioneel na alle hulp: 'Zo merk je wie je vrienden zijn'

Door de storm waaide het dak van zijn volière en gingen tachtig valkparkieten ervandoor. Drie kon hij er nog vangen, de rest is gevlogen.

Hij is overstelpt met steunbetuigingen. 'Ik ben heel blij met alle reacties die ik heb gekregen van alle collega-kwekers waar ik vogels mag komen halen. Dat is echt super. Zo merk je toch wie je vrienden zijn,' zegt hij met trillende stem.

Levenswerk

'Als je naar achter loopt en je ziet de laatste twee wegvliegen dan is dat best heel moeilijk,' vertelt Dirkjan. De valkparkieten zijn niet zomaar een liefhebberij, het is zijn levenswerk. 'Dit jaar is het WK in Zwolle en ik had heel graag met die vogels meegedaan, maar ze zijn er niet meer.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Dirkjan verwacht dat de vogels het niet lang volhouden buiten de hokken. 'Ik denk dat ze niet langer dan twee of drie dagen overleven.' Hij roept iedereen op om uit te kijken naar de parkieten. Wie meer weet kan contact opnemen met dirkjanparkieten@hotmail.com

