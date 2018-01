Dak weg, asbest en lekkage: Nijmegenaren zwaar gedupeerd door storm

Tijdens de storm van donderdag waaide de dakbedekking van hun woningen af. Daardoor kwam asbest vrij en moesten de bewoners de nacht ergens anders doorbrengen.

Tot overmaat van ramp zagen bewoners vanochtend dat het was gaan lekken door de regen van afgelopen nacht. Het water liep langs de muren, zegt bewoonster Barbara Pronk. 'Vanmorgen was het hele tapijt hier nat', vertelt ze op haar zolder, 'en via de spleten is het ook naar de verdieping hieronder gelopen. In ieder geval twee van de drie slaapkamers zijn nat.'

'Ik was heel even weg', vertelt ze over de storm van donderdag. 'Mijn zoon was wel thuis, hij werd door de brandweer uit huis gehaald. Hij heeft mij gelijk gebeld en toen ben ik als een speer hiernaartoe gekomen.'

De meeste bewoners kunnen komende nacht in ieder geval niet terug naar huis.

