Kimberley Bos in achterhoede in laatste WB-wedstrijd

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE - De Edese skeletonster Kimberley Bos heeft een maand voor de Olympische Spelen nog niet de topvorm te pakken. Bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Königssee eindigde ze als zeventiende.

Ze was ruim 2,5 seconden langzamer dan de Duitse winnares Jacqueline Lölling. Bos had in haar eerste run de negentiende tijd neergezet en verbeterde zichzelf enigszins met een vijftiende plaats in de tweede run.

De wereldbekerwedstrijd in Königssee was de laatste van de acht wereldbekerwedstrijden. In het algemeen klassement eindigde Bos als 14e.

Zie ook: