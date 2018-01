Vitesse moet meer winnen, maar ook de gunst van het publiek terugkrijgen

Fraser: het probleem in balbezit is een gebrek aan loopacties

ARNHEM - Vitesse is op zoek naar weer eens een aantrekkelijke thuiswedstrijd met drie punten. Zaterdag wacht SC Heerenveen. 'Het is de combinatie van lef en energie.'

Vitesse boekte slechts één overwinning uit de laatste zeven wedstrijden in Gelredome. De Arnhemse club sprokkelde in acht thuisduels tien punten en heeft dus al 14 verliespunten geleden. Een belangrijke opdracht voor de tweede seizoenshelft is om weer aan klantenbinding te doen in het eigen stadion. Winnen in combinatie met aantrekkelijk voetbal om de gunst van het publiek terug te krijgen.

Spelers weer frisser

'Ik heb ze beelden laten zien van dinsdag tegen Sparta', opent Fraser. 'De goede momenten waarin we dominant waren en kansen krijgen. Maar dat duurt dan weer slechts een minuut of twintig. Te weinig', weet ook de coach die aan het eind van dit seizoen vertrekt. Zeker in thuisduels wordt meer verwacht van Vitesse. 'We zijn daar ook op zoek naar en ik heb het gevoel dat we in balbezit nadrukkelijker aanwezig zullen zijn de komende weken. Veel belangrijke spelers zijn weer frisser. Denk aan onze aanvoerder Kashia, maar ook een belangrijke speler als Serero bij wie vaak de opbouw begint.'

Guram Kashia speelde een sterke wedstrijd tegen Sparta

Kwetsbaar achterin

Als Heerenveen op bezoek komt in Gelredome levert dat vaak mooie en open wedstrijden op. Fraser wil dat Vitesse de aanval zoekt en met lef speelt. Hij hamert daar al weken op, maar het komt er maar mondjesmaat uit. 'Ik denk ook dat er morgen veel ruimtes komen. Zij gaan echt wel kansen krijgen hoor, dus wij moeten zorgen dat we er meer krijgen. Soms ben je dan wel kwetsbaar achterin, maar het levert ook mooie momenten op. Dan is het al gauw een wereld van verschil.'

Loopacties

Fraser gaat dieper in op het gebrek aan vermaak. 'Het probleem bij ons zijn loopacties in de diepte. Die missen we. We zijn daarin wat vastgeroest. Dan lijkt het op een grote rondo. Maar ook dat heeft met energie te maken. Die combinatie met lef zoeken we. Overigens vind ik een gebrek aan diepgang een probleem van het hele Nederlandse voetbal. Kijk alleen maar naar het Nederlands elftal.'

Meer steun

Vitesse staat misschien ook wel bekend om het vaak kritische publiek, hoewel de aanhang dit seizoen veel recht van spreken heeft als het gaat om gemopper en geklaag. 'We hebben ze nodig', zegt Fraser. 'Maar soms had ik ook wel iets meer steun verwacht. Dat is goed bedoeld, voordat het weer verkeerd wordt uitgelegd. Het gaat inderdaad om de interactie. Wij moeten ons publiek vermaken, daar begint het. Het is vaak een beetje het kip en het ei verhaal.'

Miazga en Matavz terug

Bij Vitesse keert Matt Miazga terug na een schorsing. Zoals verwacht speelt ook Tim Matavz weer tegen SC Heerenveen. 'Miazga lijkt me bijna logisch. Het is ook zijn winnaarsmentaliteit. Toen Tim inviel tegen Sparta was hij overal bij betrokken. Uit voorzorg hebben we hem niet laten spelen. Nu begint hij weer. Hij is onze nummer één in de spits', besluit Fraser.