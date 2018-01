VIDEO: NEC verliest na zwakke beurt in Almere met 3-2

ALMERE - NEC heeft de tweede nederlaag in vijf dagen geleden. De zwak spelende Nijmegenaren gingen met 3-2 onderuit tegen Almere City.

94e: Het is gedaan. NEC laat een uitgelezen kans liggen om koploper te worden. Maar het was ook weer ondermaats, net als maandag in Oss.

93e: Invaller Ole Romeny krijgt nog rood bij zijn debuut.

90e: Nog vier minuten extra tijd. NEC komt weer goed weg als Almere er dreigend uitkomt.

89e: Ted van de Pavert weet het ook niet meer.

84e: Ferdi Kadioglu kan niet verder, hij wordt vervangen door de pas 17-jarige Ole Romeny.

83e: NEC ontsnapt aan de 4-2, Hoefdraad schiet hard voorlangs.

80e: Nog tien minuten en blessuretijd voor de mannen van Pepijn Lijnders. Bij een gelijkspel komt NEC in punten ook gelijk met koploper Fortuna Sittard.

76e: Calvin Verdonk komt erin voor Guus Joppen.

74e: Sven Braken brengt met een geweldige lob de spanning weer terug: 3-2

73e: Jack de Gier voelt zich prettig. Hij werd zowel voor het seizoen als in de winterstop benaderd om naar NEC te komen. Maar nu lijkt hij te winnen van zijn oude club.

71e: Janio Bikel komt vrijwel niet in de plannen voor dit seizoen.

69e: Koploper Fortuna staat al met 3-0 achter in Dordrecht. Maar NEC profiteert daar voorlopig dus niet van.

67e: Kevin Jansen vervangt de zwakke Jari Schuurman.

66e: Even wat Nijmeegs gevaar via Anass Achahbar en Ferdi Kadioglu.

63e: Comedy capers bij NEC leidt bijna tot de 4-1. Joppen speelt te zacht terug op Delle en die schiet tegen Van de Water op. De bal rolt maar net langs de paal.

62e: Van de vleugels bij NEC komt helemaal niks. Van de rest van de ploeg trouwens ook niet.

57e: Maar dan ligt het helemaal open achterin bij NEC en profiteert de volledig vrijstaande Van de Water: 3-1.

55e: En daar is uit het niets de 2-1, Sven Braken gaat op snelheid door en scoort vanuit een lastige hoek.

54e: Ferdi Kadioglu kan zijn stempel ook niet drukken. En als de kleine spelverdeler niet in de wedstrijd zit, gaat het doorgaans slecht met NEC.

52e: Er wordt heel veel over voetbal gepraat door NEC-trainer Lijnders, maar in de praktijk komt er nog weinig van zijn ideeën terecht. Het pressing spelen gebeurt nog wel sporadisch, maar aan de bal is het zeer matig.

48e: Wojciech Golla weet het ook niet. Niemand biedt zich aan.

46e: De tweede helft is begonnen. Kan NEC deze schade nog herstellen?

45e: Geel voor Kadioglu na een onnodige overtreding, waarschijnlijk uit frustratie. En dan is het rust. Een afgang voor NEC tot dusverre.

42e: Een onthutsend zwak NEC incasseert de 2-0. Joris Delle redt in eerste instantie knap, maar de rebound is voor Ahannach met een prachtige lob.

37e: Er zit volstrekt geen lijn in het spel van NEC. En de Nijmegenaren hebben ook nauwelijks initiatief.

32e: Hoefdraad is weer gevaarlijk, nadat de NEC-defensie de bal niet weg weet te krijgen.

30e: Laks verdedigen leidt tot de 1-0 van Almere via Hoefdraad.

27e: Guus Joppen, normaal op rechts, maar nu terug in de basis als linksback.

25e: Koploper Fortuna Sittard staat met 1-0 achter in Dordrecht. Dus bij winst kan NEC weer nummer één worden.

19e: Het duel zit inmiddels een beetje op slot.

17e: Applaus van NEC-trainer Pepijn Lijnders voor zijn spelers.

13e: Zoals verwacht is het een open wedstrijd met twee ploegen die willen aanvallen.

11e: Door alle blessures start Sven Braken dus toch in de basis tegen zijn oude club.

5e: Ferdi Kadioglu schiet de bal vanaf de zijkant hard over.

4e: Hoefdraad raakt namens de thuisclub het zijnet.

20.01 Net te laat begint de wedstrijd.

19.59 Vlak voor de aftrap meldt ook Commissaris Leen Looijen van NEC zich in Almere.

19.55 Calvin Verdonk staat er voor het eerst dit seizoen naast.

19.50 Adrie Bogers won zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer dit seizoen van Almere. Nu is hij weer assistent.

19.43 Hij is gepasseerd, maar desondanks kan Frank Sturing toch nog lachen.

19.40 Het is frisjes in de polder.

19.35 Kan trainer Pepijn Lijnders voor het eerst een uitwedstrijd winnen met NEC?

19.30 De spelers van NEC bezig aan de warming up.

19.25 Het kunstgras in Almere, dat binnenkort vervangen wordt door echt gras.

19.20 De laatste keer dat NEC hier speelde, liep het flink uit de hand tussen de supporters van beide clubs.

19.18 Behalve Sven Braken heeft ook reservedoelman Marco van Duin een verleden bij Almere City.

19.14 De tractor is inmiddels van het veld af.

19.07 NEC komt met een hele andere opstelling. Calvin Verdonk en Frank Sturing staan er ook naast.

Delle; Heinloth, Golla, van de Pavert, Joppen: Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Achahbar, Braken Schuurman.

19.05 Mart Dijkstra keert terug van een schorsing. Dat gaat ten koste van Kevin Jansen (foto). Steeven Langil is niet fit en daarom start Sven Braken tegen zijn oude club toch in de basis.

19.03 Er was gisteren ook flink wat stormschade in Almere (zie foto), maar er kan wel worden gevoetbald vanavond. De supporterskantine is wel dicht.

19.00 De achterstand van NEC op koploper Fortuna Sittard is één punt. De Limburgers moeten vanavond op bezoek in Dordrecht.