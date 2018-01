Verdachte dood Nathalie (21) blijft in de cel

BUREN - De 46-jarige man uit Tiel die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de 21-jarige Nathalie in Buren, blijft nog zeker 14 dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald.

De vrouw kwam op nieuwjaarsdag op het leven een appartementencomplex aan de Concorde. Bij sectie op het lichaam werden sporen gevonden die erop wijzen dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De Tielenaar werd begin deze week aangehouden.

In de woning van Nathalie woedde brand. Later werden sporen van brandstichting gevonden. De politie heeft diverse keren onderzoek gedaan in en bij de woning. Het deel waar Nathalie woonde, werd gehuurd door een GGZ-instelling.

Zie ook: