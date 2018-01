Atletiektalent Marijke Esselink heeft Olympische droom

De atlete uit Aalten was drie keer de beste bij het hordelopen en drie keer op de meerkamp. Haar passie ligt bij dat laatste. 'Ik ben heel allround. Elk onderdeel vond ik als kind al leuk. Het is heel veelzijdig. Hordelopen vind ik extra leuk en ik ben ook goed op de sprint.'

De tekst gaat verder onder de video.

Foto: Omroep Gelderland

'Ik wil in Tsjechië in juni de limiet halen voor het WK onder 20 deze zomer. Ik doe ook mee aan het NK Indoor over twee weken, de meerkamp. En de week daarna op het NK junioren op de sprint en de horden. Mijn droom is de Olympische Spelen halen. Natuurlijk hoop ik op 2020, qua leeftijd zou dat wel kunnen. Maar anders 2024. Je moet er wel veel voor doen. Veel mensen hebben geen idee hoeveel tijd en geld er in meerkamp gaat zitten. Sponsoren zijn heel belangrijk en ik heb er al meerdere, maar nog niet genoeg eigenlijk.'

Marijke Esselink traint ook de jeugdige talenten van AVA'70. 'Ik doe het voor mijn stage voor school, maar ik denk dat ik het zonder stage ook had gedaan. Het is heel leuk om kinderen te begeleiden en te zien groeien in atletiek. Nu in de winter doen we dat in de indoorhal.'

'Ik heb zelf ook wel een voorbeeld en ik train ook met haar: Anouk Vetter, zij is derde geworden op het WK afgelopen jaar. Ze inspireert me wel.'