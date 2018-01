Vrouwen Achilles'29 maken ondanks financiële problemen seizoen af bij club

GROESBEEK - De vrouwen van Achilles'29 maken het seizoen gewoon af bij de club. Dat werd vrijdagavond duidelijk tijdens een 'ouderavond'. Vanwege de (financiële) problemen bij de Groesbekers was het onduidelijk of de dames volgende week konden starten aan de tweede seizoenshelft.

'Ze gaan gewoon door. Dat komt omdat de vrouwen onder de vereniging vallen en niet onder de bv die failliet verklaard is', vertelt Stefan Kersten - vader van speelster Joy Kersten - aan Omroep Gelderland.

'Door het faillissement ontstonden er veel vragen. Werden de trainer en de bus wel betaald en was er ook een onkostenvergoeding voor de dames? Maar er is dus nu geen sprake van dat ze zouden stoppen, want de vereniging gaat door.'

'Iedereen heeft duidelijkheid'

Door de vragen was er vrijdagavond een soort ouderavond. Daar is de situatie uitgelegd. 'Iedereen vindt het fijn dat er nu is uitgelegd hoe het zit. Niemand was natuurlijk meer op de club geweest na de feestdagen. De ouders waren er vanavond allemaal bij, maar dat is altijd. Ook bij uitwedstrijden, want dit is een hechte groep. En die groep gaat nu proberen in de kampioenspoule te komen.'

Herenteam geen salaris

Achilles'29 bevindt zich al lange tijd in zwaar weer. De club degradeerde vorig seizoen naar de tweede divisie en deze teruggang had grote gevolgen voor de Groesbekers. Door financiële problemen kreeg het herenteam een aantal keer geen salaris uitbetaald.

Begin januari verklaarde de belastingdienst Achilles'29 failliet. Dit faillissement ging alleen over de besloten vennootschap, waar het eerste elftal en beloftenteam onder vallen. De dames en de jeugdteams niet.

Voor de vrouwen bleef het onduidelijk hoe nu verder. Ook zij moesten vaak wachten op hun vergoedingen.

Stand eredivisie

De Achilles'29-dames staan na twaalf van de achttien speelrondes in de eredivisie op de zesde plaats, met evenveel punten als nummer vijf Heerenveen. De bovenste vijf teams spelen na die achttien speelrondes in de play-offs voor het kampioenschap.

De ploeg van trainer Robert de Pauw speelt volgende week vrijdag om 19.30 uur thuis tegen koploper FC Twente.

