Dierenpark dicht door ravage na storm: 'Zo erg als dit heb ik het nog niet meegemaakt'

ISSELBURG - Wildpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Gendringen, blijft dit weekend dicht vanwege de enorme ravage die de storm heeft achtergelaten.

De verzorgers beleefden donderdag spannende momenten toen omgevallen bomen hekwerken vernielden, waardoor enkele dieren hadden kunnen ontsnappen. Zover kwam het gelukkig niet.

'Zo erg als dit, heb ik het hier nog niet meegemaakt. We hebben behoorlijk wat schade opgelopen door de storm. Er zijn een heleboel bomen op de hekken van de verblijven van de lynxen, wolven en bruine beren terecht gekomen', vertelt verzorger Patrick Rutjes.

'We zijn erg druk geweest om de hekken vrij te krijgen en te voorkomen dat de dieren zouden ontsnappen. Maar alle dieren zijn ongedeerd en in hun verblijf gebleven.'

Naast de hekwerken zijn ook wegen geblokkeerd en er is een boom op de stal van de herten gevallen. De schade loopt in de duizenden euro’s. Het wildpark, dat doordeweeks gesloten is, hoopt volgend weekend weer open te kunnen.