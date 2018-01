'Ik kwam haar tegen in de bouwmarkt'; Gelderlanders vertellen over jarige prinses Margriet

APELDOORN - De één kent haar van televisie, de ander heeft haar wel eens geholpen in een winkel. Op onze Facebookpagina vroegen we vandaag om herinneringen aan prinses Margriet te delen. De in Apeldoorn woonachtige prinses viert vandaag haar 75e verjaardag.

Toeval of niet, maar Margriet van Diest is vandaag ook jarig. Ze is vijftig jaar geworden. 'We hadden onze verjaardag mooi samen kunnen vieren', schrijft ze. Dat gaat vandaag in ieder geval niet lukken, want prinses Margriet krijgt vanavond een bijzonder verjaardagscadeau. Dansgroep Introdans geeft een dansvoorstelling in theater Orpheus in Apeldoorn.

'Ik had haar niet eens herkend'

De kans om prinses Margriet te ontmoeten zit er dus niet in vandaag voor Margriet van Diest. Shariva Carbaat en Marcia Latumalea hebben wel de eer gehad om haar te ontmoeten. 'Ik heb haar mogen helpen in een winkel waar ik werkte, een hele vriendelijke en lieve vrouw', zegt Marcia.

Shariva moest wel even nadenken toen ze Margriet tegenkwam. 'Ik ontmoette haar in de Karwei. Daar stond ze met een rok en kaplaarzen en ze vroeg mij waar een artikel lag. Naast mij kwam een collega helemaal rood aangerend en zei: weet je wel wie dit is? Eerlijk gezegd had ik haar niet herkend.'

Foto: ANP

'Ik was slachtoffer, prinses Margriet kwam kijken'

Annie Prins en Joke Theunissen wisten wel wie prinses Margriet was en hebben haar ook een keer de hand mogen schudden. 'Jaren geleden heb ik haar een rondleiding gegeven in het dierenasiel waar ik toen werkte. Ze vroeg veel over de dieren en het was heel gezellig', vertelt Annie. Joke heeft Margriet ontmoet bij het Rode Kruis. 'Ik was toen zogenaamd een slachtoffer en zij kwam langs om te kijken hoe het met mij ging.'

Foto: ANP

En Irma Huisman zag Margriet vaak, maar weet zich eigenlijk weinig meer te herinneren. 'Vroeger zaten haar zoons bij mij op school. Een bijzondere vrouw, maar ik weet er helaas niet veel meer van. Je bent jong en je weet weinig van het koningshuis. Wat ik wel weet is dat ze met auto's naar school werden gebracht, dat was in die tijd wel bijzonder.'

Tot slot nog een weetje van Ilona: 'Jeetje, prinses Margriet is op dezelfde dag geboren als Janis Joplin. Nooit geweten!' Het verschil is wel dat Janis Joplin de 75 niet gehaald heeft, zij overleed in 1970.

