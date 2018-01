Maak het perfecte plaatje met deze tips van de Betuwefotograaf

RHENOY - Uitslapen is er voor de Betuwefotograaf zelden bij. Voor dag en dauw stapt hij in zijn auto op zoek naar het perfecte plaatje. De fotograaf uit Rhenoy heeft op Facebook en Instagram tienduizenden volgers. Net als bij de Hollandse meesters van weleer draait het bij de Betuwefotograaf allemaal om het juiste licht.

Het is nog vroeg als BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink heeft afgesproken met Marinus de Keijzer, zoals de Betuwefotograaf eigenlijk heet. Na een kop koffie stappen ze in de auto en begint een rondrit door het West Betuwse landschap.

Buizerds en witte reigers laten zich in de ochtendschemering al volop zien. Ook een roedel van acht reeën kijkt niet op als de Betuwefotograaf met zijn auto voorbij rijdt. Of ook de zon zich deze morgen laat fotograferen, is nog maar de vraag. De oostelijke horizon is grotendeels bedekt met wolken.



De Betuwefotograaf is op zoek naar het perfecte plaatje. (Foto: Laurens Tijink)

Geen dure camera

'Voor het maken van mooie landschapsfoto's heb je helemaal geen dure camera nodig', vertelt Marinus. 'Zelfs met de camera van je mobiele telefoon kan het.' Met het juiste licht en een goede compositie kun je met iedere camera mooie foto's maken. Het vroege opstaan van Marinus en Laurens wordt beloond als de zon zich onverwacht toch even laat zien.





Ook met je mobieltje kun je mooie foto's maken. (Foto: Laurens Tijink)

De Keijzer gaat al een jaar of acht door het leven als Betuwefotograaf. Daardoor kent hij inmiddels alle fotogenieke plekjes in het rivierenlandschap van de Linge. 'Waterplassen en slootjes zijn bijvoorbeeld zeer geschikt, omdat het licht daarin weerspiegelt', vertelt hij.

Lijnenspel

Een goede foto 'zuigt je het beeld in'. Daarvoor is onder andere het lijnenspel belangrijk. Marinus maakt regelmatig gebruik van de kaarsrechte bomenrijen in het Betuwse landschap, maar ook een sloot of zelfs een paar rasterpaaltjes in een weiland kunnen helpen om een foto richting te geven.





De Linge (Foto: Betuwefotograaf)

Postbode

Opstaan voor dag en dauw is Marinus wel gewend. Jarenlang bracht hij de post rond in het gebied. Toen kwam hij ook op het idee om meer te doen met de schoonheid van het West Betuwse landschap. Met zijn foto's hoopt de Betuwefotograaf te bereiken dat ook anderen meer waardering voor de natuur en het landschap krijgen.

Sprookjeswereld

'Ook met zonsondergang kun je hele mooie foto's maken', vertelt De Keijzer. 'Maar in de ochtend zit er vaak net wat meer kleur in het licht.' Bovendien is er een grotere kans op mist. En dan waan je je met de creatieve eigenschappen van de Betuwefotograaf al snel in een sprookjeswereld.



Winterlandschap (Foto: Betuwefotograaf)

Zelf mee op pad

De Betuwefotograaf gaat regelmatig met liefhebbers van zijn werk op pad voor een fotoworkshop. Nieuwsgierig naar nog veel meer foto's en filmpjes van de Betuwefotograaf? Kijk dan op zijn Facebookpagina en Instagram.



(Foto: Betuwefotograaf)

BuitenGewoon Radio is ieder zondagochtend te beluisteren in het programma Zin In Zondag op Radio Gelderland.