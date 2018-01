Dringende oproep voor vrijwilligers brandweer Harderwijk

NUNSPEET - De brandweerpost Harderwijk is dringend op zoek naar vrijwilligers die het korps komen versterken.

Burgemeester Van Schaik maakt zich zorgen over de bemensing van de vrijwillige brandweer: 'De vrijwilligers hebben een belangrijke taak bij brand, verkeersongevallen of andere calamiteiten. Zij dragen bij aan een veilige leefomgeving. Zonder deze vrijwilligers komt onze veiligheid in het geding.' Om die reden start de veiligheidsregio (VNOG) samen met de gemeente een wervingscampagne.

Persoonlijke oproep

Alle inwoners in Harderwijk tussen de 18 en 45 jaar ontvangen de komende weken een brief met een persoonlijke oproep van de burgemeester en de postcommandant om zich aan te melden als vrijwilliger. Op 12 februari tussen 19.00 en 22.00 uur kunnen belangstellenden zich melden tijdens de inloopavond op de brandweerkazerne aan de Maltezerlaan. Omdat de brandweerpost Hierden op dit moment voldoende vrijwilligers heeft, ontvangen inwoners uit Hierden geen brief.

Hobbyduikers

Hoewel het gaat om een vrijwillige functie ontvangen vrijwilligers een vergoeding voor scholing, oefeningen en uitrukken. De brandweer is ook specifiek op zoek naar hobbyduikers die een opleiding willen volgen tot brandweerduiker. Voor meer informatie over de brandweer zie www.brandweerharderwijk.eu