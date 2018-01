Deel dit artikel:











96-jarige overlevende bij herdenking Apeldoornsche Bosch Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Dit jaar is het 75 jaar geleden dat het Apeldoornsche Bosch werd ontruimd. Joodse geesteszieken werden daar verzorgd in een Joodse omgeving. Op 23 januari 1942 werden 1200 patiënten en 50 personeelsleden naar Auschwitz gedeporteerd. Bij de herdenking vanmiddag om 14.00 uur is onder ander de 96-jarige Sal van Son aanwezig. Hij kon net ontkomen.

De dan 23-jarige Van Son werkt al huisknecht in de instelling. Hij kon ontkomen omdat zijn vader hem opbelde met de woorden:' voorwaarts mars.' Die woorden gaven Sal opdracht om naar het achtergelegen terrein De Voorwaarts te vluchten. Aanvankelijk weigerde hij, maar hij is toch vertrokken en heeft de oorlog overleefd met nog een tiental werknemers. Aanvankelijk leek het erop dat de nazi's het Apeldoornse Bosch ongemoeid zouden laten. In de nacht van 21 op 22 januari 1943 werden alle patiënten, soms naakt of in een dwangbuis naar het station in Apeldoorn gebracht. Daar stond een goederentrein met veertig wagons klaar. Bij aankomst in Auschwitz werden alle 1250 inzittenden vermoord. Programma Bij de herdenking zijn burgemeester Berends en commissaris van de Koning Clemens Cornielje aanwezig. De herdenking is in basisschool de Prinsenhof. Een aantal leerlingen van de school en van de Koninklijke Scholengemeenschap zullen zelfgeschreven gedichten voorlezen. Na afloop spreekt opperrabbijn Binyomin Jacobs een gebed uit bij het monument in het Prinsenpark. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl