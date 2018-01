Na kritiek op vrachtwagens die storm trotseren: 'Wat als er geen boodschappen in de winkel liggen?'

NIJKERK - Moeten vrachtwagens met een zware storm binnenblijven? De discussie laait op nadat donderdag 66 vrachtwagens kantelden door de harde wind. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil een gesprek met de transportsector.

Graddus de Haan van transportbedrijf De Haan in Nijkerk kan zich wel vinden in de kritiek, maar plaatst een kanttekening. 'Je moet mensen eens horen als zij in die storm boodschappen gaan doen en er liggen geen boodschappen in de winkel. Maar het blijft de verantwoordelijkheid van de chauffeurs om aan te geven of het veilig is of niet om te rijden.'

Gelderland en de rest van Nederland kampten donderdag met een zware storm. In eerste instantie kondigde het KNMI code oranje aan. Dit werd in de loop van de ochtend veranderd in code rood, de 'zwaarste' waarschuwing.

'Vrachtwagens: pas op!'

Vanwege de zware windstoten werd vrachtwagens geadviseerd op te passen. Desondanks werden tientallen vrachtwagens omvergeblazen. '66 wagens op een totaal van honderdduizenden die onderweg zijn, vind ik nog meevallen', zegt De Haan. 'Ik heb ook filmpjes gezien van mensen die over straat vielen. Dan kun je ook zeggen: moet niet iedereen binnenblijven? En ben je dan veilig? Ook daken vlogen van huizen af.'

Desondanks gaat minister Van Nieuwenhuizen onderzoeken waarom zo veel vrachtwagens de storm trotseerden. Ze wil in gesprek gaan met de transportsector om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen. 'De overheid geeft code rood toch niet voor niets', zei de bewindsvrouw.

Foto: Omroep Gelderland

Buitenlandse chauffeurs

Veel van de trucks die op pad waren, bleken bestuurd te worden door buitenlandse chauffeurs die geen Nederlands spreken. Transportverzekeraar TVM kwam daarom met de suggestie aan Rijkswaterstaat om waarschuwingen voor extreem weer voortaan ook in het Engels te verspreiden.

De Haan juicht dit initiatief toe. 'Vaak zijn het truckers uit Oost-Europa die onze taal niet machtig zijn. Dus dan is een waarschuwing in het Engels een goed idee. Een gewaarschuwd mens telt nu eenmaal voor twee. Aan de andere kant: zelf als je de taal niet spreekt, kon je gisteren wel aanvoelen dat het hard waaide.'

'Elk nadeel heb zijn voordeel'

Omdat zijn bedrijf vooral zwaar materieel vervoert, hadden zijn vrachtwagenchauffeurs donderdag nergens last van. 'Onze wagens wegen zelfs zonder lading 45 ton. En omdat ze geen zeilen hebben, zijn ze minder windgevoelig. Ik zal het je nog sterker vertellen: wij rijden in de bouw en door de stormschade moesten wij veel spullen vervoeren. Elk nadeel heb - voor ons dus - zijn voordeel.'

