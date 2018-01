Student die medestudent stak op psychiatrische afdeling opgenomen

WAGENINGEN - De student van de universiteit van Wageningen (WUR) die donderdag een andere student stak, is opgenomen op een psychiatrische afdeling van een academisch ziekenhuis (PAAZ). Dat zegt een woordvoerder van de universiteit.

De student was al in beeld bij de psychologische begeleiding van de WUR. Er zou deze of volgende week een gesprek met hem volgen.

De man stak een andere student in de buurt van zijn oog. Die moest in het ziekenhuis worden behandeld, maar het leidt niet tot blijvend letsel. Ook sloeg hij een redacteur van Resource, een nieuwswebsite voor studenten en medewerkers van de universiteit. Hij kon ter plekke worden behandeld.

De verdachte vluchtte, maar kon zo'n 400 meter in een sloot bij de Droevendaalsesteeg worden aangehouden. Hij maakte een verwarde indruk.

Volgens de politie is het onderzoek nog in volle gang.

