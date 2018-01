'Ga dit weekend niet het bos in'

RHEDEN - Fietsers en wandelaars doen er goed aan dit weekend het bos te mijden. Dat veiligheidsadvies geeft Staatsbosbeheer. Boswachters zijn tot begin volgende week druk bezig de wegen en paden weer vrij te maken. De hevige storm van donderdag zorgde voor veel omgevallen bomen en loshangende takken.

Ook Luuk Berris van Natuurmonumenten adviseert mensen voorzichtig te zijn in het bos. 'Het is altijd oppassen geblazen. Takken hangen los of zijn in de kroon van een boom blijven hangen. Die zorgen voor gevaar. En er zijn half omgewaaide bomen.'

De loshangende takken kunnen naar beneden vallen, met een mogelijk dodelijk gevolg. Die takken worden daarom ook wel 'weduwemakers' genoemd. De Posbank in Rheden is vanwege het gevaar nog deels afgesloten.

Volgens een woordvoerster van Staatsbosbeheer is de storm 'vanuit ecologisch oogpunt niet per se verkeerd voor een bos'. Dode bomen worden opgeruimd en het omgevallen hout trekt weer veel insecten aan. 'Er zijn wel wat dode vogels, maar over het algemeen voelen dieren de storm feilloos aan en zoeken op tijd beschutting.'

