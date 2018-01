Iedereen aan een elektrische auto, dat willen ze in Zutphen

ZUTPHEN - Zutphen staat vandaag helemaal in het teken van de elektrische auto. In en bij de Broodfabriek in het Noorderhavenkwartier kunnen inwoners en andere bezoekers allerlei soorten elektrische auto's en scooters testen.

De zogeheten Emovia Electric Experience is een initiatief van de Stichting Oost Nederland Elektrisch, een non-profit organisatie. Die wil elektrisch rijden stimuleren omdat het milieuvriendelijker is dan 'gewone' auto's.

Volgens Nicoline Meutstege van Emovia is er nog veel onwetendheid over elektrisch rijden: 'Zo denken mensen nogal eens dat het onbetaalbaar is en dat er maar weinig keus is, maar het tegendeel is waar.' In Zutphen zijn daarom verschillende experts en ervaringsdeskundigen aanwezig om uit te leggen hoe het precies zit.

Zelf testen

Bovendien kunnen bezoekers een proefrit maken in een elektrische auto. 'Alle modellen die momenteel in ons land leverbaar zijn, zijn in Zutphen te testen.' Onder begeleiding kunnen mensen een route van 3,5 kilometer afleggen in een elektrische auto.

De dag wordt om 10.30 uur geopend door de Zutphense burgemeester Vermeulen.