Deel dit artikel:











Arnhem verrijkt met kauwgombakjes Foto: Gemeente Arnhem

ARNHEM - Iets nieuws in Arnhem: speciale kauwgombakjes. Het is de bedoeling dat iedereen zijn uitkauwsels in deze speciale bakken duwt. Het gespecialiseerde bedrijf Gumbuddy maakt daar nieuwe producten van, zoals potloden en linialen.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

De prullenbakjes zijn geplaatst op speciaal daarvoor uitgekozen plekken zoals bij de bussenpleinen en rond de Korenmarkt. De bakjes worden maandelijks geleegd.



Vrijdagmiddag loopt een promoteam in de stad om op de bakjes te wijzen. Kauwgom in de openbare ruimte is een hardnekkig probleem. Het verwijderen is een relatief dure en intensieve klus. Voorkomen dat er kauwgom op de grond terechtkomt, is dus het doel.



Elk kauwgompje dat wordt gerecycled hoeft immers niet door de gemeente van de straat geboend te worden. De proef loopt een jaar. De komst van de kauwgombakjes vloeit voort uit de grote voorjaarsschoonmaak van de binnenstad, mei afgelopen jaar.