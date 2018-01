Ontploffingen kunnen alleen op Rozendaalse Veld

ROZENDAAL - Het Rozendaalse Veld is in de gemeente Rheden de enige plek voor de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) om projectielen en vuurwerk onschadelijk te maken. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders na vragen van D66.

De partij wilde opheldering over het onschadelijk maken van illegaal vuurwerk op het Rozendaalse Veld bij Velp en Rozendaal. Het gebied staat bekend als stiltegebied en is populair als hondenuitlaatplaats.

In december was er een partij illegaal vuurwerk onderschept door de politie. De EOD liet het vuurwerk gecontroleerd ontploffen op het Rozendaalse Veld.

Volgens het college is het Rozendaalse Veld de enige plek die voldoet aan de eisen van de EOD. Het 'ploffen' van explosieven moet in de gemeente plaatsvinden waar het explosief wordt gevonden, omdat de burgemeester in principe 'eigenaar' is van het explosief. Daarnaast wil de EOD geen grote afstand rijden met explosieven in de auto.