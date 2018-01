Deel dit artikel:











Burgemeester Bruls krijgt ambtsketen van afval Foto: RN7

ARNHEM - Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft in museum Het Valkhof een bijzondere ambtsketen in ontvangst genomen. De keten is gemaakt van goud en zilver uit oude elektronische apparaten, zoals smartphones en koper uit oude gasleidingen.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

De uitreiking vond plaats op de eerste dag van de aftrap van Nijmegen European Green Capital. De keten werd uitgereikt door Yvonne Keijzers, die aanjager is van één van de zogenoemde challenges. Maandelijks staat één thema centraal in het groene jaar van Nijmegen. Geen belastende mijnbouw In januari is dat de 'circulaire economie'. Daarom is bij de ambtsketen gekozen voor enkel hergebruikte materialen. De hergebruikte materialen worden puur en circulair hergebruikt. Belastende mijnbouw was dus niet nodig. Smartphones en gasleidingen De ambtsketen is gemaakt naar een design van circulair ontwerper Hugo van der Kallen en vervaardigd door hem en edelsmid Els van Heyst, in samenwerking met de Dar, recycleorganisatie Wecycle en Alliander. De gekozen materialen zijn afkomstig van goud en zilver van afgedankte elektronica.