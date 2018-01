Politie vraagt aandacht voor autobranden Culemborg

CULEMBORG - De politie vraagt volgende week op televisie aandacht voor de autobranden in Culemborg.

In het afgelopen jaar gingen tientallen auto's in vlammen op. In december werd een telefoonnummer geopend voor anonieme tips (06-18121930) en de politie vroeg regelmatig om tips. Dat heeft nog niet geleid tot aanhoudingen.

Volgende week vraagt de politie opnieuw om tips in Opsporing Verzocht en Bureau GLD.

Wanneer?

De uitzending van Opsporing Verzocht is op dinsdag 23 januari om 20.30 uur op NPO1. De herhaling is de volgende dag om 12.05 uur op NPO2.

De uitzending van Bureau GLD is woensdag 24 januari om 17.20 uur op Omroep Gelderland. De uitzending wordt elk uur herhaald.