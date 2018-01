Deel dit artikel:











Dieven breken in bij supermarkt Oldebroek Foto: RTV Nunspeet

OLDEBROEK - In de nacht van donderdag op vrijdag is er ingebroken bij de Emté-supermarkt aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

Dit gebeurde even voor 4.30 uur. Bij de inbraak zijn sigaretten meegenomen. De daders zijn vermoedelijk weggereden in een Volkswagen Golf, grijs of zwart van kleur. Het kenteken van de wagen is onbekend. De recherche doet onderzoek naar sporen van de daders. De lokale politie houdt een buurtonderzoek. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844.