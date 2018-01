Ruim 100 leidingbreuken door storm; nog niet allemaal gerepareerd

ARNHEM - Ruim 100 hoofdleidingen van drinkwaterbedrijf Vitens zijn donderdag geknapt door de zware storm, het grootste deel in Gelderland en Overijssel. Dat meldt een woordvoerster. Het is niet gelukt om die ook allemaal donderdag te repareren.

'Onze monteurs zijn ze allemaal langs geweest, maar een aantal was niet te repareren in verband met de veiligheid. Bijvoorbeeld als het bij een boom was die kon omwaaien', legt de woordvoerster uit.

'De monteurs hebben daar wel noodreparaties uitgevoerd, zodat het water niet meer weg kon stromen.' Ze gaat ervan uit dat de problemen deze vrijdag in zijn geheel verholpen kunnen worden.

Die problemen waren vooral in Arnhem, Velp, Zutphen en Doetinchem en omgeving. Veelal door omvallende bomen, die in hun val met hun wortels ondergrondse leidingen ontwrichten en breken.

