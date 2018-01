Gert Jan Segers komt in Oldebroek regeerakkoord uitleggen

OLDEBROEK - De fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert Jan Segers komt naar Oldebroek op uitnodiging van de fractie ChristenUnie aldaar. Hij lost hiermee een belofte in om het regeerakkoord te bespreken.

Ook bezoekt hij die dag een tweetal innovatieve bedrijven in de gemeente Oldebroek. Daarnaast zal hij de kandidaten toespreken bij de aftrap van de verkiezingscampagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart.

In gesprek met Gert Jan

De fractie van de ChristenUnie nodigt iedereen uit om Gert Jan te ontmoeten en met hem in gesprek te gaan in Molen de Hoop (Zuiderzeestraatweg 252 Oldebroek). Tijdens deze bijeenkomst zal de fractie ook twee inwoners van onze gemeente in het zonnetje zetten. Zij leveren op hun eigen manier een bijdrage aan een waardevolle samenleving en laten zien dat iedereen waardevol is, aldus de ChristenUnie.

Voor deze bijeenkomst op vrijdag 26 januari 2018 van 15.00-16.00 uur in Molen de Hoop kunt u zich tot uiterlijk 24 januari aanmelden bij de fractie via fractie@oldebroek.christenunie.nl