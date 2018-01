Spoor weer begaanbaar, weer treinen tussen Arnhem en Dieren

DIEREN - Tussen Arnhem en Dieren rijden sinds vrijdagochtend weer treinen. Door de zware storm konden er geen treinen rijden op het traject.

ProRail is tot na de ochtendspits bezig geweest om het spoor vrij te maken. Bij De Steeg was een omgewaaide boom dwars door de bovenleiding gegaan en lag over het spoor.

De boom werd in stukken gezaagd. Er werden opleggers met kranen ingezet om de boom in delen weg te takelen. Daarna moest de bovenleiding en een portaal worden vervangen.